Ornig je bil lani pogojno obsojen zaradi vdorov v spletne in druge profile za policijo operativno zanimivih oseb. S tem pa se je po kazenskem zakoniku zastaranje zanj v primeru obtožb o vdoru v Tetro pretrgalo. Zastaranje bo začelo spet teči po izteku pogojne obsodbe. Sojenje zoper njega bodo tako nadaljevali.

Na zadnjih obravnavah je pričal izvedenec za področje telekomunikacije. Ta je med drugim potrdil, da je na konkretne datume zaznal tako vdore in poskuse vdorov v Tetro kot prestrezanja komunikacije. Glede na njegovo pričanje je tožilka danes napovedala spremembo obtožnega predloga.

Sojenje se po dveh letih preveša k koncu. Naslednji narok je razpisan za 18. marec. Do tedaj mora sodnica Maja Šuštar odločiti še o nekaterih predlogih Ornigovih zagovornikov. Ornig vztraja, da ni kriv in da je v Tetro vdiral po naročilu in z vedenjem policije, da bi pomagal odkrivati njene ranljivosti.

Obramba je danes sodišču predlagala vpogled v tajno sodbo zoper dva policista iz primera vdiranja v spletne profile za policijo operativno zanimivih oseb, iz katere izhaja, da je Ornig deloval za policijo. Po mnenju obrambe se v spisu nahajajo dokumenti o nadzoru odziva policije v primerih varnostnih postopkov, ki bi lahko potrdili Ornigovo zatrjevanje, da je preverjal ranljivosti Tetre po dogovoru s policijo.