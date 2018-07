Bog obsoja »brezplodno hinavščino tistih, ki si ne želijo umazati rok« in zavračajo »tiste, ki imajo, tako kot mi, pravico do varnosti in dostojnih pogojev za bivanje«. Hinavščina po njegovih besedah gradi zidove, tako resnične kot virtualne, in ne mostov. »Edina razumna odgovora pri soočanju z migracijami sta solidarnost in usmiljenje,« je poudaril.

V zadnjih tednih sta Italija in Malta ladjam nevladnih migracij z rešenimi migranti preprečevali vstop v svoja pristanišča, zaradi česar so nekatere več dni obtičale sredi Sredozemskega morja. Papež sicer danes tega ni neposredno omenil.