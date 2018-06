»Še enkrat želim poslati ljubljenemu narodu Koreje posebne misli prijateljstva in molitve, da bodo pogovori, ki se bodo zgodili v prihodnjih dneh v Singapurju, prispevali k razvoju pozitivne poti, ki bo zagotovila mirno prihodnost Korejskega polotoka in celotnega sveta,« je dejal papež med rednim nedeljskim nagovorom.

Trump in Kim se bosta sestala v torek v hotelu Capella na singapurskem otoku Sentosa. To bo prvo srečanje aktualnih voditeljev ZDA in Severne Koreje. V pogovorih bosta skušala doseči dogovor o jedrski razorožitvi Severne Koreje v zameno za ublažitev gospodarskih in diplomatskih sankcij.

Kim je že prispel v Singapur, Trumpa pa pričakujejo v prihodnjih urah.