Sodišče je v četrtek spoznalo za krive nekdanje uradnike ter vojaške poveljnike in pripadnike armade BiH za nečloveško ravnanje ter povzročanje fizičnega in duševnega trpljenja zaprtih v taboriščih na območju občine Hadžići pri Sarajevu, je objavila balkanska raziskovalna novinarska mreža (BIRN).

Gre za vojne zločine nad civilisti hrvaške in srbske narodnosti, ki so bili zaprti v objektih Silos, vojašnica Krupa in osnovna šola 9. maj. Srbske civiliste so začeli zapirati v taborišča leta 1992, Hrvate pa leto kasneje.

Na deset let zapora so obsodili predsednika kriznega štaba občine Hadžići Mustafo Đelilovića in nekdanjega poveljnika devete gorske brigade armade BiH Neziarja Kazića. Po osem let zapora sta dobila nekdanji načelnik policije v Hadžićih Fadil Čović in upravnik taborišča Silos Bećir Hujić, sedemletna zaporna kazen pa je doletela bivšega poveljnika taborišča Krupa Šerifa Mešanovića.

Bivši poveljnik policije v kraju Pazarić Mirsad Šabić in namestnik upravnika Silosa Halid Čović sta bila obsojena na šest let zapora. Nekdanji paznik v taborišču Krupa Nermin Kalember je dobil petletno kazen, je še poročal BIRN, ki spremlja sojenja za vojne zločine v regiji.