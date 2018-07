Pripadniki agencije BiH za preiskave in zaščito (SIPA) so izvedli aretacije zgodaj davi na območju Bihaća. Pregledujejo tudi objekte, ki so jih uporabljali člani skupine, poročajo mediji v BiH.

Prijete osebe sumijo, da so dlje časa kot organizirana skupina navezovali stike z osebami, ki kot nezakoniti migranti bivajo v BiH. Nato so migrante z različnih koncev BiH za plačilo na skrivaj prepeljali in namestili na območju Bihaća. Potem so čakali na primeren čas, da so jih prepeljali na Hrvaško mimo mejnih prehodov, s čimer so jim omogočili nadaljevanje poti proti drugim državam članicam EU, je danes na svoji spletni strani poročal sarajevski časnik Dnevni avaz.

Kot so dodali, oblasti v BiH ocenjujejo, da je skupina na ta način prišla do zajetne premoženjske koristi.