Gasilci in dežurni delavci cestnih podjetij so imeli minulo noč zaradi neurja, ki se je razbesnelo ponekod na vzhodu države, precej dela. Kot poroča portal Siol, so podrta drevesa in odpadlo vejevje povzročala težave v cestnem prometu na območju Brežic, v Prevaljah pa je podrto drevo padlo na železniško progo. O močnem vetru so poročali iz Celja, kjer so težave povzročale tudi poplave.

V Praprotnem v občini Šentjur so gasilci iz kleti stanovanjske hiše, ki jo je zalila voda, izčrpali približno štiri kubične metre vode. Vodo so črpali tudi gasilci v Polžanski vasi, kjer so meteorne vode zalile kleti dveh stanovanjskih objektov in dva silosa. Voda je zalila tudi kletne prostore Osnovne šole Prevalje, od koder so gasilci PGD Prevalje izčrpali približno štiri kubične metre vode.

Na Kozjem vrhu v občini Dravograd je potok prestopil strugo in na nekaterih odsekih uničil lokalno cesto. S sanacijo bodo pričeli v prihodnjih dneh, cesta pa za zdaj ostaja zaprta, še poroča portal.