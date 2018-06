Zgodaj zjutraj je naliv nekaj težav povzročil v Prevaljah, kjer je zalilo tudi prostore tamkajšnje osnovne šole. Kot so na šoli pojasnili, se je v administrativnih prostorih nabralo približno pet centimetrov vode, ki pa so jo gasilci že prečrpali, tako da vse aktivnosti že potekajo kot običajno.

Gasilci so ponoči prečrpavali vodo iz poslovnih prostorov v Brežicah, posredovali so tudi v Domžalah, kjer je meteorna voda zalivala klet policijske postaje, in v Črnomlju, kjer je zaradi močnih padavin voda zatekala v stanovanjsko hišo, zasilno pokrito s folijo. Vendar zaradi višine objekta in nevarnosti zdrsa zaščitne folje niso mogli popraviti.

V sevniški občini je zaradi udara strele prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo v naselju Pečje. Okvaro so delavci Elektra Celje že odpravili. V občinah Duplek in Laško, že zvečer pa tudi v občinah Rače-Fram in Kungota, pa so morali s ceste odstranjevati nekaj dreves, ki jih je podrl veter. Ta je na območju Kungote in v Šmartnem v slovenjegraški občni odkril tudi del strehe na stanovanjski hiši.