ZDA bodo po napovedih s petkom - ob 6. uri po srednjeevropskem času in opoldne v Pekingu - zvišale carine za kitajsko blago v vrednosti 34 milijard dolarjev letno. Kitajska je napovedala odziv v enaki meri, višje carine na ameriško blago v vrednosti 34 milijard dolarjev. »To vojno so izzvale ZDA. Mi si je ne želimo, se bomo pa morali zaradi zaščite interesov države in ljudi v njej boriti,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal tiskovni predstavnik kitajskega ministrstva za trgovino Gao Feng.

ZDA so sprva napovedale 25-odstotne carine na blago v vrednosti 50 milijard dolarjev letno, z argumentacijo, da gre za zaščito ameriškega tehnološkega znanja. Pozneje je bil seznam izdelkov, za katere bodo veljale višje carine, skrčen na 818 izdelkov v vrednosti 34 milijard dolarjev letno, seznam preostalih 284 izdelkov v vrednosti 16 milijard dolarjev pa naj bi še enkrat pregledali. Blago, ki naj bi bilo s petkom višje ocarinjeno, zajema širok spekter izdelkov, od potniških vozil, radijskih sprejemnikov, letalskih delov do računalniških trdih diskov.