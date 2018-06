Zunanja ministrica Kanade Chrystia Freeland je dejala, da ni bilo drugega izhoda kot odgovoriti na ameriške ukrepe. "Mi ne bomo zaostrovali in ne bomo popustili," je izjavila v Hamiltonu, obkrožena z jeklarji, in ZDA pozvala, naj odnehajo s svojimi carinami.

Seznam okrog 250 ameriških proizvodov za dodatne carine je oblikovan s pogledom na ameriške kongresne volitve, saj meri na zvezne države, kjer Trump uživa podporo. Ameriško jeklo bo ocarinjeno s 25-odstotki, aluminij pa z desetimi, tako kot je Trump ocarinil kanadsko jeklo in aluminij.

Tako kot v ZDA tudi v Kanadi poslovneži vlado opozarjajo, da bo trgovinska vojna med državama škodljiva. Trump je prepričan, da lahko ZDA v tem le zmagajo, saj imajo skoraj z vsem svetom zunanjetrgovinski primanjkljaj. Glede Kanade ima morda celo prav, saj gre od tam v ZDA kar 75 odstotkov celotnega izvoza države.

Vendar pa večine Kanadčanov to ne zanima in trdno podpirajo ukrep svoje vlade, katere predstavniki so celo odklonili povabilo na proslavo dneva neodvisnosti ZDA 4. julija v veleposlaništvu ZDA v Ottawi.

Kanada in ZDA na leto izmenjata za 673,9 milijarde dolarjev blaga in storitev in ZDA so imele lani celo 8,4 milijarde dolarjev presežka. Kanadčani tudi množično obiskujejo ZDA, vendar se je zaradi Trumpa začela javna kampanja za bojkot, dokler se vodja južne sosede ne spametuje. Še vedno je namreč v živem spominu Trumpovo nesramno obnašanje na nedavnem vrhu držav G7 v Kanadi in njegove kritike premierja Justina Trudeauja.

Trumpa to ne zanima in na svojih nastopih po ZDA redno napada severno sosedo kot nepošteno glede trgovine. Če bi spremljal statistiko lastne vlade bi sicer lahko ugotovil, da so imele ZDA lani za dve milijardi dolarjev presežka v trgovini z železom in jeklom, Kanada pa je največji kupec ameriškega jekla, saj odkupi kar 50 odstotkov izvoza ZDA.