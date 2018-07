Vsak prostor lahko spremenimo v gledališče Goro Osojnik direktor Gledališča Ane Monro in umetniški vodja festivala Ana Desetnica

V teh dneh se je v Ljubljano znova naselil priljubljeni mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Prireditev, ki je lani praznovala dvajsetletnico, doslej pa je na več kot 200 prizoriščih po vsej Sloveniji predstavila okoli 5000 umetnic in umetnikov z vsega sveta, si je že zdavnaj pridobila sloves ene glavnih privlačnosti začetka ljubljanskega poletja in ni malo tistih zvestih obiskovalcev, ki začnejo o odhodu na dopust razmišljati šele po njenem koncu. Glavna gonilna sila festivala je že od samega začetka Goro Osojnik, veteran slovenskega uličnega teatra ter obenem dolgoletni vodja legendarnega Gledališča Ane Monro, ki pa, vsaj ko steče beseda o Ani Desetnici, nikoli ne pozabi omeniti svoje »sijajne ekipe sodelavcev«, ki se je izkazala tudi tokrat. Festival bi se moral namreč enako kot lani dogajati na Slovenski cesti, vendar se je izkazalo, da te zaradi zamude pri obnovi Gosposvetske ceste ne bo mogoče zapreti za promet. V samo nekaj dneh so morali tako poiskati novo primerno prizorišče. »Časa ni bilo prav veliko, toda prilagodljivost in iznajdljivost sta navsezadnje dve izmed glavnih potez našega festivala,« se nasmehne Osojnik. Namestili so se na prenovljenem delu Gosposvetske ceste in v bližnjem parku.