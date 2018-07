Zmagovalna mentaliteta

Osmina finala svetovnega prvenstva je ponudila vse, kar si lahko nogometni navijači želijo. Že prva tekma osmine finala je postregla s spektakularno predstavo, polno preobratov in kar nekaj lepimi zadetki. Še posebej lep je bil drugi Mbappejev gol, pri katerem se je akcija začela pri vratarju, žoga je je šla preko obrambnih igralcev do zveznih in nato z zadnjo podajo Mbappeju, ki je kombinacijo mojstrsko zaključil. Gol je pokazal, da je nogomet moštvena igra, kjer ekipe z enim ali dvema vrhunskima igralcema težko pridejo na najvišjo stopničko. Zato je moral domov tudi Ronaldo, ker ima, če ne drugega, Urugvaj za razliko od Portugalske dva vrhunska igralca, Cavanija in Suareza, čeprav se zdi, da bo tudi njuna zgodba po tekmi s Francijo končana. Po drugi strani je ravno to, da ne zmaga vedno boljši nasprotnik, čar nogometa, kar so demonstrirali Rusi, ki so proti Špancem prikazali šolski primer »bunkerja«. Je pa težko s tako igro priti do zadnje stopničke, čeprav se je tudi to dogajalo, saj se spomnimo Grčije in evropskega prvenstva 2004.