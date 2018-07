Država mora Abanko skladno z zavezami Evropski komisiji v zameno za soglasje za državno pomoč konec leta 2013 in v začetku leta 2014 prodati do konca julija 2019. Predsednik nadzornega sveta SDH Damjan Belič je maja povedal, da SDH že izvaja aktivnosti, da bo izpolnil to obvezo, zagotovil je tudi, da bodo spoštovali roke in način prodaje. Kot so danes sporočili iz Slovenskega državnega holdinga (SDH), so se nadzorniki med drugim tudi seznanili z ugotovitvami računskega sodišča glede Slovenskih železnic (SŽ) in upravi naložili, naj izvede aktivnosti za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in neučinkovitosti pri poslovanju SŽ.

Računsko sodišče v revizijskem poročilu, objavljenem 6. junija, presodilo, da poslovanje SŽ na področju medsebojnega poslovanja družb v skupini v letih 2013 in 2014 ni bilo učinkovito. SŽ med drugim niso zagotavljale ekonomičnosti in konkurenčnosti, vzpostavile niso niti ustreznega sistema notranjega nadzora, je ugotovilo računsko sodišče. Generalni direktor SŽ Dušan Mes je v odzivu zatrdil, da spoštujejo zakonodajo in da bodo spoštovali tudi priporočila sodišča, če ne bodo negativno vplivala na poslovanje. Nekatera priporočila so sicer že upoštevali, za večino pa je potrebna sprememba zakonodaje.

V javnosti več netočnih razlag Nadzorni svet SDH je v sredo tudi podal soglasje k spremembam in dopolnitvam politike upravljanja SDH, k predlogu izbora revizorja SDH in skupine SDH za poslovna leta 2018, 2019 in 2020. Seznanil se je z informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb, informacijo v zvezi z razpolaganjem in pridobivanjem kapitalskih naložb in s predlogom sklica skupščine SDH. Podal je tudi soglasje k predlogu, da SDH od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) odkupi večinski delež družbe Koto, ter upravi SDH naložil, da na skupščini Kota imenuje posebnega revizorja v tej družbi. Nadzorniki SDH so danes ločeno objavili pojasnila glede letos prenovljenih priporočil in pričakovanj SDH, zlasti tistih, ki se nanašajo na sponzorstva in donatorstva v družbah s kapitalsko naložbo države, ker da se v javnosti pojavljajo »različne, tudi netočne razlage«. Po priporočilih družbah najvišji znesek oz. vrednost, ki jo je možno nameniti posamezni sponzorski in donatorski pogodbi, določa poslovodstvo v soglasju z nadzornim svetom. SDH je sam najvišje zneske določil izjemoma, in sicer za dve kategoriji družb.