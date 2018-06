NLB je pred nekaj meseci zaznala nenavadno poslovanje pri nekaterih strankah in zadevo predala policiji, so povedali v NLB. »Današnje preiskave so plod naše prijave. NLB s policijo še naprej v celoti sodeluje s ciljem, da bo preiskava uspešno zaključena, kar je tudi v interesu banke,« so dodali.

Kreditno nesposobnim so urejali posojila Po neuradnih informacijah je policija pridržala dva organizatorja in več uslužbencev različnih bank, ki so več mesecev kreditno nesposobnim osebam urejali posojila s poneverjanjem dokumentacije, poročajo Finance. Jemali naj bi posojila nižjih zneskov, do 15 tisočakov, večkrat tudi pri več bankah na isti dan. Organizatorja in uslužbenci bank pa naj bi za to jemali provizijo. To je po neuradnih podatkih najprej zaznala NLB, kriminalisti pa naj bi po neuradnih podatkih s prikritimi metodami ugotovili, da je združba delovala tudi v drugih bankah, še navajajo Finance. S Policijske uprave Ljubljana so medtem sporočili, da pri hišnih preiskavah sodeluje preko sto kriminalistov in policistov. Zaradi suma storitve korupcijskih dejanj je bilo pridržanih pet oseb. Neuradno naj bi preiskave potekale še v poslovalnicah Abanke, Unicredit banke Slovenija, Addiko Bank, Banke Sparkasse ter v Lonu in Delavski hranilnici.