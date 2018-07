Policisti so v nedavni veliki akciji aretirali 129 ljudi, vpletenih v preprodajo drog. Zasegli so tudi precejšnjo količino oranžnih tablet ekstazija, na katerih je upodobljen Donald Trump. Ideja odtisniti podobo ameriškega predsednika na tablete ekstazija ni nova, s podobnim primerom se je namreč lani že soočala nemška policija. Po navedbah tujih medijev droge v tokratnem zasegu ne izvirajo od istega vira, ni pa še jasno, ali so bile ustvarjene v ZDA.

Za tablete ekstazija je sicer precej značilno, da so raznobarvne in da so na njih odtisnjeni napisi raznih blagovnih znamk ali posebnih dogodkov. Kot piše britanski Guardian, gre pri tem predvsem za marketinško potezo, a hkrati tudi za uporabnikovo lažje razlikovanje med različnimi drogami.

Pred zgodovinskim vrhom med predsednikoma ZDA in Severen Koreje so londonski policisti zaznali porast tablet s podobo Kim Jong Una. Uporabniki prepovedane droge ekstazi sicer poročajo tudi o tabletah z napisom »Netflix«, »FC Barcelona« in tabletah s podobo lika Heisenberga iz serije Kriva pota (Breaking Bad). Precejšnjo popularnost dosegajo tudi rumene »Snapchat« tablete in zelene »WhatsApp«, pa tudi oranžne »Tesla« tablete. Oranžne so kakopak tudi tablete s podobo Donalda Trumpa.