Raziskava, ki jo je pred dnevi objavil Evropski center za spremljanje drog in odvisnosti od drog, je pokazala, da je Ljubljana med 60 mesti blizu vrha glede uživanja kokaina in MDMA, ki je bolj poznan kot ekstazi. V ljubljanskih odpadnih vodah so našli 449,76 miligrama kokaina na tisoč ljudi na dan, kar slovensko prestolnico uvršča na enajsto mesto med preučevanimi mesti. Visoko, na 13. mestu je tudi pri merjenju droge MDMA v odpadnih vodah (35,59 miligrama na tisoč prebivalcev na dan). Merili so še prisotnost amfetamina (34. mesto - 35,24 miligrama na tisoč prebivalcev na dan