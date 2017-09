Slišal je eksplozije neobstoječih bomb in ropotanje helikopterjev, čeprav jih ni bilo nikjer v bližini. Zaspal je lahko samo mrtvo pijan, pomagali pa mu niso niti vsi programi, ki jih ministrstvo za veterane zagotavlja vojakom a posttravmatsko stresno motnjo (PTSM). Kar petkrat si je tudi poskušal vzeti življenje… Po vseh preživetih tegobah se je odločil sodelovati v poskusni terapiji z malimi zelenimi kapsulami. In vse trpljenje je izginilo. Znotraj čudežne pilule je bila sestavina, imenovana MDMA, med rejverji in drugimi tako imenovanimi partygoersi bolj znana kot ekstazi. Nevarna droga z ulice se je tako naenkrat pojavila kot obetavno zdravilo za psihično bolezen, ki je med ameriškimi vojaki po dolgih letih vojskovanja na Bližnjem vzhodu in v Afganistanu postala že epidemična. Program MDMA je sestavila mala skupina raziskovalcev in vanj vključila 26 prostovoljcev, rezultati pa so tako pozitivni, da je ameriški urad za hrano in zdravila (FDA) terapijo pred dnevi označil za »prebojno« in jo postavil na prednostni seznam za proučitev in morebitno potrditev. Ne manjka pa pomislekov, saj gre za prepovedano drogo, ki lahko odpre raziskovalna vrata tudi drugim ilegalnim psihedelikom, kakršna sta denimo LSD in psilocibin oziroma čudežne gobe. Toda Loree Sutton, upokojena vojaška psihiatrinja s činom brigadnega generala, pravi, da postajajo ti pomisleki zaradi razširjenosti PTSM med ameriškimi vojaki brezpredmetni. »Če neka stvar res rešuje življenja, ji moramo (terapiji) steči naproti, ne pa počasi korakati,« je dejala.