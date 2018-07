»Verjetno bo posledica to, da bodo čez dva ali tri mesece tranzitni centri na Bavarskem prazni in bo porast drugod,« je opozoril namestnik vodje sindikata Jörg Radek.

Po njihovi oceni so tranzitni centri pravno vprašljivi in v praksi težko izvedljivi. Radeku je bolj smiseln drugi predlog kanclerke Angele Merkel in notranjega ministra Horsta Seehoferja, da bi za mejo vodili prikrite preiskave oseb.

Glede na analizo sindikata, ki jo je pridobila dpa, so podvomili tudi v koncept »fikcije nevstopa«, ko osebe v tranzitnih centrih uradno ne bi nikoli vstopile v Nemčijo. Tranzitni centri naj bi glede na načrte unije delovali podobno kot tranzitna območja na letališčih, kjer migrante še pred uradnim vstopom v državo pridržijo, da gredo skozi hitri azilni postopek. Opozorili so, da se takšne ureditve ne da prenesti na kopenske poti ali polete iz drugih držav območja schengna, in pomisleke argumentirali z odločitvijo zveznega sodišča iz leta 2015.

Nemško-avstrijsko mejo je sicer v prvih petih mesecih letošnjega leta nezakonito prečkal manjši delež migrantov, poroča časnik Rheinische Post, ki navaja podatke policije. Skupaj so do konca maja tako registrirali 18.024 nezakonitih prečkanj meje, od tega na meji z Avstrijo 4935. 73 odstotkov migrantov pa je nezakonito vstopilo v Nemčijo po drugih poteh, med drugim so 3747 nezakonitih migracij registrirali na letališčih, 2039 na meji s Švico in 1905 na meji s Češko.