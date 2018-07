V pogovoru za nemški dnevnik Bild je Orban, ki ga danes pričakujejo v Berlinu, dejal, da bi bil na takšne pogovore pripravljen, če bi Merklovi uspelo podoben dogovor skleniti z Dunajem, povzema nemška tiskovna agencija dpa. »Vrstni red mora biti najprej pogajanja med Nemčijo in Avstrijo, nato med Avstrijo in Madžarsko,« je za današnji Bild poudaril Orban. »Šele potem, če bodo nemška stališča jasna, bodo mogoča pogajanja med Madžarsko in Nemčijo,« je dodal.

Nemški kanclerki Angeli Merkel je v ponedeljek zvečer uspelo doseči dogovor o upravljanju migracij z notranjim ministrom Horstom Seehoferjem in tako za zdaj rešiti nemško vlado. Ta sedaj potrebuje še odobritev levosredinskih partnerjev v vladi Merklove, socialdemokratov (SPD), ki ni gotova. Krščansko-demokratska unija (CDU) Merklove in Seehoferjeva Krščansko-socialna unija (CSU) sta se sicer dogovorili za vzpostavitev tranzitnih centrov ob nemško-avstrijski meji, iz katerih bodo prosilce za azil, ki so bili registrirani že v drugih članicah EU, vračali v te države.

Dogovor naj bi predvideval, da bodo deportacije izvajali ob soglasju teh držav, na primer na podlagi administrativnih dogovorov. V primeru, da takih dogovorov ne bi uspeli doseči, bodo migrante vseeno deportirali, in sicer v Avstrijo, s katero bi se o tem dogovorili. Dunaj dogovor v škodo Avstrije zavrača, v nasprotnem primeru pa napoveduje poostritev nadzora na južni meji s Slovenijo in Italijo.

Orbana bo danes v Berlinu sprejel predsednik budnestaga Wolfgang Scäuble, z Merklovo se bosta sešla v četrtek.