Na specializiranem državnem tožilstvu so potrdili, da preiskujejo nakazilo, ki ga je julija 2012 iz britanskega podjetja Metastar Invest prejel Zmago Jelinčič. V začetku maja so policiji poslali natančne in podrobne usmeritve zaradi preveritve morebitnih sumov storitve korupcijskih kaznivih dejanj zoper dve fizični osebi, so s tožilstva odgovorili na vprašanje, ali preiskujejo sume, na podlagi katerih se je skupščina Sveta Evrope odločila za dosmrtno izključitev štirinajstih nekdanjih članov. Eden od preiskovancev je po neuradnih podatkih Jelinčič, drugi pa ni znan.