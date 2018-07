Tokratna izvedba festivala je že peta zapored, s poletnim festivalom pa želijo organizatorji, KUD Arhiteka, prispevati k oživljanju kulturne dediščine ter domačim in tujim gostom približati »osrčje Mestne občine Ljubljana z odpiranjem institucije, ki v slovenskem prostoru sicer velja za nedostopno in zaprto«. Festivalsko dogajanje bo atrij napolnilo vsak večer vse do 21. julija.

Takrat bodo letošnji festival Poleti v NUK organizatorji sklenili z nastopom Lee Sirk. Julija pa ne bo živahno le v atriju, ampak tudi pred obzidjem NUK v Vegovi ulici. V četrtek se namreč pred obzidjem začne tridnevni pravljični dogodek S knjigo pred NUK. Otroci bodo lahko ustvarjali, poslušali pravljice in prek izmenjave knjig, ki bo potekala vse tri dni, zamenjali kakšno svojo že tisočkrat prebrano za novo še neznano pravljico. Dogajanje se bo začelo v četrtek in bo trajalo do sobote, vsak dan med 15. in 19. uro.