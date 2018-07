Malinova pita s kremo

Za krhko testo potrebujemo 125 g moke, 30 g sladkorja, 65 g masla, 1 rumenjak, ščepec fino mlete morske soli. Za kremo še 5 dl polnomastnega mleka, 50 g mehke moke, 100 g sladkorja, 2 rumenjaka, 1 vaniljev strok. Za oblogo še 300 g malin. Za malinov preliv (lahko ga tudi opustimo in nekoliko več malin porabimo za oblogo) še 200 g malin, 1 zavitek želatine v prahu.

Najprej pripravimo krhko testo. Sladkor in rumenjak premešamo, nato pa primešamo žlico hladne vode. ■Moko presejemo na delovno površino, po njej na drobne kocke zrežemo hladno maslo ter dodamo sol. Maslo s prsti na hitro vtremo v moko. Dodamo rumenjakovo zmes in na hitro ugnetemo gladko testo. Oblikujemo ga v kroglo, ki jo nekoliko sploščimo, ovijemo v prozorno folijo in za vsaj pol ure položimo v hladilnik. Pečico ogrejemo na 180 °C. Klasični model za pite tanko namažemo z maslom. Testo na blago pomokani delovni površini razvaljamo ali pa ga v modelu oblikujemo s prsti. Dokaj na gosto ga prebodemo z vilicami in model za 20–25 minut položimo v ogreto pečico. Medtem napravimo kremo. Rumenjake in sladkor stepamo, da dobimo gosto, bledo kremo. Primešamo moko, potem pa še deciliter mleka. Preostalo mleko pristavimo z izpraskano sredico vaniljevega stroka in segrejemo. Vroče mleko med stepanjem prilijemo v rumenjakovo zmes, ki jo pristavimo in naj med mešanjem zavre. Mešamo in kuhamo eno minuto. Kremo odstavimo, stresemo v skledo in na še vročo položimo košček prozorne folije, da se na površini ne naredi skorjica. Kremo ohladimo pri sobni temperaturi. Pečeno testo ohladimo. Ohlajeno kremo postavimo v hladilnik in dobro ohladimo. Maline očistimo. Želatino zmešamo z vodo po navodilu z vrečke in pustimo, da nabrekne. Maline za preliv pristavimo z decilitrom vode, prevremo in dobro odcedimo. Primešamo želatino in na hitro segrejemo. Na ohlajeno testo razprostremo kremo, ki jo obložimo z malinami. Prelijemo z vročim prelivom, pito pa za kakšni dve uri postavimo v hladilnik, da se dobro ohladi. Iz hladilnika jo vzamemo deset minut pred serviranjem, nato jo narežemo in ponudimo kot sočno poletno sladico.