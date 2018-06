Bela riba na lešo in ribja juha

Potrebujemo 1 veliko orado, brancina, kovača ali katero koli drugo belo ribo, težko približno en kilogram, 5-centimetrski kos belega dela srednje velikega pora, 1 večji korenček, 1 kos gomolja zelene (ali steblo), 1 lovorov list, 2 žlici ekstra deviškega oljčnega olja, morsko sol, zrna belega popra.

Zeleno in por očistimo in drobno narežemo, korenček pa samo očistimo in vzdolžno narežemo na četrtine. Vse skupaj položimo v lonec in prilijemo približno toliko vode, da bo pozneje v drugi posodi prekrila ribo. Dodamo sol, nekaj zrn popra in lovorov list, pristavimo in počakamo, da zavre. Kuhamo 20 minut oziroma tako dolgo, da se korenček skuha, ampak ne razkuha. Odstavimo in nastalo jušno osnovo povsem ohladimo. Ribo medtem dobro očistimo, operemo, naoljimo in položimo v podolgovato posodo ali globok pekač s pokrovom. Prelijemo jo z neprecejeno jušno osnovo in po potrebi dolijemo le toliko vode, da je riba prekrita. Pokrijemo, pristavimo, ko zavre, temperaturo znižamo, ribo pa pokrito počasi kuhamo, da se zmehča. Pri kilogramski ribi to traja približno 12 minut (riba je kuhana, ko se oči belo obarvajo in izstopijo, hrbtno plavut pa zlahka izvlečemo s prsti). Vmes s površine po potrebi odstranjujemo pene, da ne prekipijo. Kuhano ribo z lopaticama preložimo na segret servirni krožnik, juho pa precedimo. V precejeno juho vložimo le korenček, po okusu pa dodamo še kuhan riž ali ribano kašo čim bolj nevtralnega okusa. Na en mah smo dobili dve izjemno okusni jedi za polnovreden obrok. Po stari navadi bi najprej postregli juho, ampak če to jed pripravljamo doma, bo nemara pametneje najprej postreči ribo. Juha lahko namreč počaka, takšne ribje delikatese pa bi bilo škoda, če je ne bi pojedli povsem sveže. Najprej torej postrežemo ribo, in to skupaj z dobrim svežim kruhom ali maslenim kuhanim krompirjem, poleg pa ponudimo čim boljše oljčno olje, s katerim pokapamo očiščeno, filirano ribo na krožniku, in seveda kakšno izbrano primorsko vino.