Nemška Krščansko-demokratska unija (CDU) in Krščansko-socialna unija (CSU) sta se v ponedeljek dogovorili o vzpostavitvi tranzitnih centrov ob nemško-avstrijski meji, iz katerih bodo prosilce za azil, ki so bili registrirani že v drugih članicah EU, vračali v te države. Dogovor naj bi predvideval, da bodo deportacije izvajali ob soglasju teh držav, na primer na podlagi administrativnih dogovorov. V primeru, da takih dogovorov ne bi uspeli doseči, bodo migrante vseeno deportirali, in sicer v Avstrijo.

»Strinjanje CDU in CSU pomeni, da namerava Nemčija za boj proti migracijskim tokovom uveljaviti nacionalne ukrepe. Če bo to potrdila celotna vlada, bomo prisiljeni sprejeti ukrepe za preprečitev škode za Avstrijo in njene ljudi,« so v skupni izjavi zapisali avstrijski kancler Sebastian Kurz, podkancler Heinz-Christian Strache in notranji minister Herbert Kickl.