Dvanajst tajskih dečkov, najmlajši je star 11 let, in njihovega 25-letnega nogometnega trenerja so pogrešali že devet dni, ko sta jih včeraj potapljača našla v jami Tham Luang na severnem delu Tajske. Kljub dobri novici težav še ni konec. Od julija do oktobra je na Tajskem monsunsko obdobje, v tem času pa je jama Tham Luang redno poplavljena. Tako je tudi sedaj, prav narasle vode pa so pogrešane odrezale od preostalega sveta.

Otroci in njihov trener imajo sedaj pred seboj dve možnosti. Če se bodo uspeli naučili osnov potapljanja, da bo varno zapustiti jamo pod vodo, se bodo lahko rešili. Sicer bodo morda morali počakati več mesecev, da se pot iz jame ponovno odpre.

Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da bi bila reševalna akcija, v kateri bi otroci brez pravega potapljaškega znanja morali preplavati zapletene podzemne rove v skoraj nični vidljivosti, izjemno nevarna.