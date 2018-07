Filipinskega župana, znanega po tem, da je ljudi, aretirane zaradi domnevnega prekupčevanja oziroma uživanja mamil, prisilil k sramotilnemu pohodu v javnosti, s čimer naj bi odvrnil druge potencialne kriminalce, so ustrelili danes zjutraj med mestno slovesnostjo.

Antonio Halili, župan mesta Tanauan v provinci Batangas, 67 kilometrov južno od prestolnice Manila, je bil ustreljen proti koncu slovesnega dviga zastave pred občinsko stavbo. Neznan ostrostrelec ga je ubil z enim strelom v prsni koš.

Županovi uslužbenci pravijo, da je Halili prejemal grožnje s smrtjo zaradi ostrih ukrepov proti kriminalu. Prvi mož filipinske policije Oscar Albayalde je izjavil, da so Halilijeve »sramotilne parade« najverjetnejši motiv za umor. S kampanjo je namreč »prizadel in osramotil veliko ljudi«, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA izjavil Albayalde.

Uradniki oboroženi patruljirali po mestu

Odkar je leta 2016 filipinski predsednik postal Rodrigo Duterte, v državi vlada atmosfera ničelne tolerance do zlorabe drog. Župan Halili je takrat prišel na naslovnice časopisov, ker si je že leta 2014, torej pred Dutertejevo izvolitvijo, izmislil ukrep, po katerem so se osumljeni preprodaje ali uživanja mamili morali sprehajati po ulicah Tanauana z napisi v rokah: »Napeljujem k mamilom. Ne posnemajte me.« Paradirati so morali tisti, ki so priznali zlorabo mamil, a niso bili uradno obtoženi, je župan leta 2016 povedal za CNN. V prvem mandatu je Halili organiziral osem ali devet parad osumljencev. Sporno politiko je začel s pomočjo močne protikriminalne skupine vladnih uradnikov, ki so oblečeni v črno in oboroženi patruljirali po ulicah Tanauana. S prakso sramotilnih pohodov je po lastnih trditvah prenehal leta 2016.