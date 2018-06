Še februarja letos se je hvalil, da ima tri ljubice in stalno partnerico. Njegov zakon z Elizabeth Zimmerman, s katero imata tri odrasle otroke, je bil sicer po 27 letih razveljavljen zaradi njegovih stalnih skokov čez plot. Na zborovanju za filipinske delavce v Južni Koreji sta na oder prišli Filipinki, ki jima je najprej podaril svojo knjigo, nato pa je eno objel in poljubil na lice. Druga ženska je bila videti močno vzhičena nad srečanjem s predsednikom, ta pa jo spraševal, ali je samska, in ji predlagal, da bi se poljubila na usta. Sprva ni hotela, nato je le privolila in množica je močno zaploskala. Filipinka je sicer poročena s Korejcem in mati dveh otrok, predsednik pa ji je rekel, naj možu reče, da je bila vse skupaj šala.

Predsednikov poljub je naletel na ogorčenje med filipinskimi ženskimi organizacijami. Opozicijska poslanka Risa Hontiveros je dejanje opisala kot »nagnusen prikaz seksizma in izrabe moči«, predsednika pa opisala kot fevdalnega kralja. Ženske so začele podpisovati peticijo, ki zahteva njegov odstop. Triinsedemdesetletni predsednik, ki goji svoj kult rock zvezdnika, je po vrnitvi na Filipine dejal, da je bil vse skupaj le »šov« in pač njegov slog nastopanja, češ da je med kampanjo »na usta poljubil vsako žensko«. Da pa bo, če bodo ženske zbrale dovolj podpisov, odstopil.