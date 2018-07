Kritika koncerta Münchenskih filharmonikov: Obilo glasbene substance

Nisem še dobro pozabil in skril v podzavest predimenzionirane izpraznjenosti odprtja Ljubljana festivala, ko me je organizator s koncertom Münchenskih filharmonikov zadel že drugič – tokrat na srečo z obilo glasbene substance. Da so vse možnosti odprte za presežke, je nakazoval že spored, ki se je ognil najbolj prežvečenim delom in v središče postavil zgodnjo Brucknerjevo Ničto simfonijo.