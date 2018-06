Ne glede na vremenske napovedi bo tudi letos na Prešernovem trgu precej deževno, deževalo bo vse dni v tednu, 24 ur na dan. Na ljubljanski mestni občini so namreč potrdili, da bodo tudi letos ob Prešernovem spomeniku vzpostavili območje z lastnim vremenom, kot si ga je pred leti zamislil umetnik Zmago Modic. Na vprašanje občana na občinskem spletnem portalu Pobude meščanov, kdaj bo na Prešernovem trgu začel škropiti umetni dež, saj da je vročina že tu, so na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet napovedali, da bodo vodno instalacijo postavili predvidoma ta teden oziroma ob izboljšanju vremena.

Preprosto umetniško instalacijo, ki jo mnogi domačini in turisti radi izkoristijo za osvežitev v poletni vročini, sestavljajo pršilnik vode in prometni znaki, ki mimoidoče opozarjajo na območje z lastnim vremenom in obvezno uporabo dežnika.

Hlajenje pod umetnimi dežnimi kapljami, ki je postalo priljubljena posebnost v prestolnici, je Modic na Prešernov trg prvič prinesel pred približno desetimi leti v sklopu poletne slikarske šole. Takrat je umetna prha v poletni vročini hladila umetnike med ustvarjanjem na razbeljenem ljubljanskem asfaltu. Nato so škropilniki za nekaj let ugasnili. V javnem zavodu Turizem Ljubljana so leta 2013 pojasnili, da »na javnem razpisu za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah niso dobili ničesar podobnega«, medtem ko so na ljubljanski mestni občini takrat odgovorili, da »postavitve, kot je umetni dež, zlasti z vidika premišljenega ravnanja z vodo niso ustrezne rešitve«. Pred tremi leti pa je župan, kot je pred časom pojasnil Modic, prisluhnil njegovi ideji in na Prešernovem trgu so spet vzpostavili območje z lastnim vremenom. žir