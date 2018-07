Svoje spretnosti in znanja oblikovanja gline ter izmenjavo izkušenj bodo delili z obiskovalci, ljubitelji keramike in umetnosti. Letos bo poudarek na lončarstvu, saj iz Amerike prihaja virtuoz na lončarskem vretenu Jon Pacini, na vretenu bodo ustvarjali tudi Ifigenija Simonović in Barba Štembergar Zupan ter še nekaj gostov. Za figuraliko bodo poskrbeli Heidi Preuss Grew, Nikolaj Mašukov in Lučka Koščak. Gostje bodo tudi slikarji, ki bodo svojo vez z naravo in naravnimi materiali izražali po lastnih navdihih, tako z oblikovanjem gline kot s poslikavo krožnikov.

Novonastala dela bodo predstavljena v Muzeju občine Šenčur 1. oktobra 2018 ob 19. uri. Za umetniško kritiko bo tudi letos poskrbela umetnostna zgodovinarka Polona Škodič. Mlada fotografinja Ajda Zupan bo v času simpozija na svojstven način ustvarila portret umetnikov, s čimer bo zaokrožen preplet lepega v umetnosti. Sodelujoči umetniki so T. Robert Pacini, Jon Pacini (oba ZDA), Heidi Preuss Grew (Nemčija/ZDA), Ifigenija Simonović, Niko Zupan in Barba Štembergar Zupan (vsi Slovenija). Tokratni gostje simpozija so: Lučka Koščak, Darinka Lapajne, Darja Lovšin, Andreja Pogačar, Milena Kafol, Matic Lovšin, Rok Oblak in Nikolaj Mašukov. (ktm)