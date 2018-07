Pogled na lepo razstavljene umetnine v predsobi ali na stenah dolgega hodnika, dnevne sobe ali kuhinje lepo popestri dom. Izdelave umetniških del se lahko lotite tudi sami. Izdelajte na primer zanimiv kolaž, ki ga sestavite kar iz časopisnih izrezkov. Pobarvajte nekaj mandal in jih obesite na steno ali po lastnem navdihu narišite sliko. Posezite po platnu in ga pobarvajte v enotno barvo ali z motivom po lastnem navdihu. Tako dobimo svojevrstno umetnino.

Razstava fotografij in slik

Najlepše, kar lahko razstavite, pa so vaši lastni posnetki oziroma približani detajli, s katerimi ste lahko izjemno izrazni. Uporabite lastne slike in sestavite galerijo. Vse, kar potrebujete, je velik okvir in že imate osebno in res enkratno dekoracijo. Ustvarjalni pa so tudi otroci. Ne dovolite si, da bi se njihove slike izgubile. Kupite nekaj enakih okvirjev in vanje vstavite najljubše otroške slike ali pa slike obesite na žico s kovinskimi kljukicami. Tako boste ustvarili prav posebno vzdušje v otroški ali dnevni sobi.