Izredno pomembno je, da z žarom ravnate previdno. Mnogi se niti ne zavedajo nevarnosti, saj je že manjši ogenj, ki prihaja iz gorišča, lahko preteč. Žar zato postavite na varno mesto, oddaljeno od doma, dreves in drugih hitro gorljivih (lesenih) predmetov.

Pravilno vzdrževanje

Žar po vsaki uporabi primerno očistite, saj s tem preprečite, da bi se zasušena umazanija ob naslednji uporabi zažgala. Upoštevajte proizvajalčeva navodila za uporabo in vzdrževanje. Če imate plinski žar, plin po uporabi vedno zaprite in ga shranite na suho in varno mesto, nedosegljivo otrokom in živalim. Če zaduhate plin, ki uhaja, morate njegov dovod takoj zapreti, vsi pa se morajo umakniti iz bližine žara.