Najdaljša britanska reka ni Temza, ampak reka Savern, ki je dolga 354 kilometrov, kar je nekaj kratkega v primerjavi z najdaljšo reko na svetu, Nilom, ki je dolg dobrih 6600 kilometrov. Druga najdaljša britanska reka je Temza, ki meri 346 kilometrov. Bolj malo tujcev, ki obiskujejo London, ve, da Temza ni edina londonska reka. Skozi vzhodni London teče samo 68 kilometrov dolga reka Lea, ki izvira blizu mesta Luton nad severnim Londonom. V vzhodnem Londonu se zliva v Temzo.

V britanski prestolnici in po vsej Britaniji je tudi mreža kanalov. Najdaljši kanal je 220 kilometrov dolgi Grand Union, ki povezuje London z Birminghamom. Neprekinjena plovba med mestoma traja kar 74 ur. Marsikdo ne ve, da je v Birminghamu, mestu z mrežo 160 kilometrov kanalov, celo več kanalov kot v znamenitih Benetkah. Med najbolj znanimi londonskimi kanali je Regent. Najstarejši britanski kanal je več kot dva tisoč let star Fossdyke Navigation, ki so ga zgradili že Rimljani, najnovejši pa Ribble Link, ki so ga za plovbo odprli leta 2002. Po vsej Britaniji je približno 3500 plovnih rek in kanalov, vzdolž katerih je na tisoče privezov za že več kot 40.000 stanovanjskih rečnih domov, ki so si po obliki bolj ali manj podobni. Zelo različni pa so po velikosti, opremi in seveda ceni. Ravno cene nepremičnin na kopnem so tiste, zaradi katerih se vse več Londončanov in drugih seli na vodo.

Stanovanjske rečne ladje so bile nekoč igrače bogatih Otočanov ob koncu tedna. Danes vse več Londončanov in drugih Britancev kupuje stanovanjske ladje, zato ker na določenem območju dobijo veliko več kvadratov za veliko manj denarja. Udobno dvosobno stanovanjsko ladjo, privezano na dobri lokaciji v Londonu, danes dobiš že za dobrih dvesto tisoč evrov pa tudi za manj. Takšne pa tudi manjše in cenejše stanovanjske ladje na slabših lokacijah kupujejo mnogi, ki si ne morejo privoščiti nakupa stanovanja na kopnem v Londonu, ki ga zaradi dragih nepremičnin in najemnin sicer zapušča vse več Londončanov (lani ga je zapustilo rekordno veliko ljudi). Cena povprečnega doma v Londonu je že skoraj 700.000 evrov (696.500). Večina stanovanjskih ladij je stalno privezanih. Mnoge so celo brez motorjev. Če se morajo ali želijo preseliti, za to poskrbi rečni vlačilec. Za nakup ladij dobiš tudi stanovanjsko posojilo.

Milijonarski domovi na vodi

Stanovanjske ladje so še vedno tudi igračke bogatih. Danes so veliko večje in veliko dražje. Pravzaprav vse večje in vse dražje. V marini v bogati londonski četrti Chelsea je trenutno naprodaj velika razkošna rečna ladja dom. To razkošje na vodi, ki ima 536 kvadratnih metrov stanovanjske površine, prodajajo za skoraj dva milijona evrov. Na kopnem v Chelseaju bi hiša s toliko kvadrati stala najmanj šest milijonov. Raje več. Najdražji rečni dom do zdaj so prodali lani: za 4.179.000 evrov. Česa tako lepega, razkošnega in udobnega na Temzi še ni bilo privezanega, če odmislimo občasne rečne obiske jaht ruskih oligarhov. Imenuje se Matrix Island, najprej pa je plula na Seni v Parizu v tridesetih letih dvajsetega stoletja. Zdaj je povsem neprepoznavna privezana v srcu britanske prestolnice, v marini St Katharine Docks. Na 39 metrov dolgi barki domu se samo jedilnica in dnevni prostori razprostirajo na več kot 460 kvadratnih metrih. Na njej je tudi več najsodobneje opremljenih kuhinj, pet spalnic s kopalnicami in tako naprej. Na najvišji palubi je veliko prostora za sončenje, kar je te dni idealno, saj je Britanijo osončil približno dvotedenski vročinski val s temperaturami do trideset in več stopinj. Vročino prinaša že tudi cena priveza: več kot dvajset tisoč evrov na leto.

Nekoč je bilo na rekah in v kanalih v Veliki Britaniji videti predvsem ozke nizke stanovanjske barke, ki so še vedno cilj tistih, ki si ne morejo kupiti domov na kopnem. Zdaj je med njimi vse več privezanih in plavajočih palač. Vse več Londončanov pa danes tudi v službo potuje ne pod zemljo ali po zemlji, ampak po vodi.