Na podlagi poglobljene analize Eba namreč v danes izdanem mnenju ocenjuje, da številne banke v uniji niso ustrezno pripravljene na najbolj negativni scenarij, ko bi zaradi propada pogajanj in pomanjkanja politične volje Velika Britanija konec marca 2019 izstopila iz povezave brez ustreznega dogovora o pogojih izstopa, prehodnem obdobju za blažji in bolj nadzorovan prehod na novo realnost ter o prihodnjih gospodarskih, finančnih, administrativnih in varnostnih odnosih.

Neenotnost na Otoku Velika Britanija in EU sta sicer v minulih mesecih dosegli dogovor o dveh prednostnih ločitvenih vprašanjih, pravicah 4,5 milijona državljanov na obeh straneh Rokavskega preliva in finančni poravnavi ter o prehodnem obdobju do konca leta 2020, ko naj bi Velika Britanija ob spoštovanju evropske zakonodaje ohranila vse koristi notranjega trga, carinske unije in drugih evropskih politik, pri čemer pa ne bo več sodelovala pri odločanju unije. Še vedno medtem ni dogovora o meji med Severno Irsko in Irsko. V vsakem primeru pa bo ločitveni sporazum veljal šele, ko se bosta uskladili o vsem in časa za to tudi zaradi izrazite notranje neenotnosti na Otoku zmanjkuje. Kakšna pa bo oblika nadaljnjih odnosov med unijo in Združenim kraljestvom in kako prosti bodo tokovi blaga, kapitala in ljudi med Otokom in unijo, medtem ni znano. Po pričakovanjih bo sicer prav področje finančnih storitev eden najtrših orehov. A zelo verjeten scenarij je, da bodo banke s sedežem v Veliki Britaniji izgubile t. i. enotni potni list za opravljanje finančnih storitev po celotni EU, kar pomeni, da se bodo morale vsaj delno preseliti v eno od prestolnic sedemindvajseterice, da bi nemoteno nadaljevale dosedanje aktivnosti.