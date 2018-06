Poznamo avtomobile, ki so priljubljeni vsepovsod, in tiste, ki so doma le na posameznih trgih. Mednje spada tudi »kei jidosha« (lahek avto). Gre za skupino majhnih vozil, ki jih najdemo na Japonskem in imajo, da jih lahko štejemo mednje, predpisane tako največje dimenzije kot največjo moč motorja, njihova prednost pa so nižja obdavčitev in nižji stroški zavarovanja…

Ta vozila imajo na Japonskem dolgo tradicijo, predpisi, po katerih je avto še spadal v to kategorijo, pa so se večkrat spreminjali. A glede na stroge kriterije je bila ponudba vselej presenetljivo pisana, saj so bili med njimi tako mestni malčki kot po svoje simpatični škatlasti »mikrokombiji«. No, leta 1970 je na ceste zapeljal tudi prvi tak terenec. To je bil suzuki jimny, ki se je kasneje, v sicer večji podobi, različnih verzijah in tudi z drugimi imeni, razširil po vsem svetu.

»Vrata« na zadrgo Zgodba jimnyja se je začela tri leta pred uradnim »spočetjem«. Avto, ki je služil za njegovo osnovo, je namreč leta 1967 razvilo japonsko podjetje Hope Motor Company in ga pod imenom hopestar ON 360 tudi poslalo na ceste. Dvosedežno terensko vozilce brez vrat, ki je bilo krajše od treh metrov, kolikor je bila takrat največja predpisana dolžina v kategoriji lahkih avtomobilov, je poganjal mitsubishijev motor z 21 konji (15,5 kW), imelo pa je zelo spodoben štirikolesni pogon. A med kupci se ni prijelo in bojda so ga prodali v vsega manj kot 15 primerkih, dokler ni kasneje istega leta podjetja odkupil Suzuki in v avtu vseeno videl dovolj potenciala, da se ga je odločil razvijati naprej. »Ideja je bila pač dobra, lahko, le 600 kilogramov težko štirikolesno gnano majhno vozilo, ki bi lahko zapeljalo do tistih odročnih kotičkov, ki velikim in težkim avtomobilom s štirikolesnim pogonom niso bili dostopni,« se je spominjal glavni razvojnik nekaterih kasnejših različic jimnyja Jasuši Sasaki. Da so ga spremenili, nadgradili in »popravili«, so pri Suzukiju potrebovali dve leti, prvega jimnyja z oznako LJ10 pa predstavili leta 1970. Mimogrede: idejo za ime naj bi vodilni možje Suzukija dobili med izletom po Škotski. Avto bi se kakopak moral imenovati jimmy, a je prišlo do napake v prevodu in jimmy je pač postal jimny. Kakorkoli, pri Suzukiju so avtu namenili tudi zadnja sedeža in zamenjali motor, da bi ostali znotraj meril za kei avto, pa so kasneje rezervno kolo namestili v potniško kabino. Tako je eden od zadnjih sedežev pač odpadel, s čimer je jimny dejansko postal trisedežnik. No, pri prvi osveženi verziji so pri nekaterih primerkih tudi to spremenili in rezervno kolo namestili tik za prednja sedeža, zadnja dva pa obrnili, tako da sta gledala drug proti drugemu. Vsi zgodnji primerki so bili ob tem še naprej brez pravih bočnih vrat in imeli zgolj možnost platnene strehe. Ker pa je ta segala precej nizko, so s tem vendarle nastala provizorična platnena vrata, ki se jih je odpiralo in zapiralo z – zadrgo.