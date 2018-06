Spomnimo se, kot bi se zgodilo včeraj, pa čeprav mineva že 30 let – prva avtoštoparska izkušnja. Na Dolgem mostu v Ljubljani smo v družbi prijatelja iztegnili palec in že nekaj minut pozneje dobili prevoz do Trsta. Čudili smo se sreči, a bili že kmalu na trnih, ko je voznik pred mejo ustavil in skrivnostno izginil, tako da smo bili prepričani, da je nekaj tihotapil čez mejo. Na koncu se je razpletlo brez težav. Štopanje kot oblika prevoza je bilo mladim desetletja blizu, tudi v Sloveniji, kjer je bilo štoparje mogoče videti na vpadnicah. Danes ni več tako, štoparjev je občutno manj, razlog pa (tudi) razvoj spleta, kjer se ljudje po različnih portalih dogovorijo za prevoz. A ta ni več brezplačen, bistvo štopanja pa je bilo in je še vedno, da do cilja prideš, ne da bi porabil en sam evro.

Ko se dvignjenega palca bojijo

Štopanje ima sicer dolgo zgodovino in sega v leto 1926, ko so se javni prevozniki v Angliji odločili za 14-dnevno stavko. Tedaj je vlada vsem, ki so imeli svoje avtomobile, ukazala, da ustavljajo ljudem ob cesti, saj štopajo zato, da pridejo na delovno mesto. Nečesa podobnega bi si danes štoparji po svetu gotovo želeli, a dvignjenega palca se vozniki marsikje kar bojijo, zato so tisti, ki ustavijo, v manjšini. »Ko sem končal šolo, vojaščino in pripravništvo, sem se odločil, da bom šel vsaj za nekaj mesecev na potovanje po Evropi. Trajalo je pet mesecev, v tem času pa sem se naučil govoriti francosko in špansko. Preštopal sem 8300 kilometrov, vmes tudi kaj delal in takrat sem si rekel: 'To je zame tisto pravo!' Anekdot ali bolje rečeno zgodb se je pri 423.000 kilometrih nabralo veliko. Najzanimivejše sem zbral v knjižni uspešnici Avtoštoparske zgodbe – Moja prva svetlobna sekunda. Zgodba, ki je najbolj vplivala na moje življenje, pa je tista, ko sem prek štopanja v Italiji spoznal italijanskega podjetnika, s katerim sva odprla podjetje, v katerem sem ostal več kot 20 let, na vrhuncu pa je imelo celo 64 zaposlenih,« se spominja Miran Ipavec, slovenska legenda štopanja.

Tisti, ki veliko potujejo s pomočjo dvignjenega palca, vedo povedati, da so štoparjem naklonjeni vozniki v državah Beneluksa, brez večjih težav pa je prevoz mogoče dobiti tudi v Romuniji, kjer je zanj treba plačati – toliko, kot stane avtobus. V Romuniji se štopa nekoliko drugače, in sicer je treba mahati z napol spuščeno roko. Zgodba zase je Izrael, kjer dvignjen palec pomeni podobno kot pri nas dvignjen sredinec. Če se odpravite na popotovanje po Evropi, vedite, da boste prevoz najlažje dobili v Nemčiji, na Poljskem in v Turčiji (nemalokrat vas voznik povabi celo domov na prigrizek), najtežje pa v Avstriji, Grčiji, na Portugalskem in v Španiji. »Splošno pravilo je, da manj ko imajo denarja, prej ti bodo pomagali. Vzhodne države stare celine so dobre. Poljska, Romunija, Ukrajina, na zahodni strani pa izstopa Irska. Najslabša je Italija, ki je edina država, kjer se ni dovoljeno voziti s tovornjaki. Tudi Španija je nočna mora vsakega avtoštoparja, skandinavskih držav pa tudi ni za hvaliti. Vse ostale so nekako v stilu toplo-hladno. Praviloma ne čakaš prav dolgo, vseeno pa se lahko kje zablokiraš za kar nekaj ur. Vzrokov, zakaj vozniki radi ustavljajo, je več. Od preganjanja dolgočasja na dolgih relacijah do želje po spoznavanju novih ljudi, učenju tujih jezikov… Pravzaprav imajo avtoštoparji in vozniki podobne vzroke in cilje,« še pojasnjuje Ipavec.