Pevec je sedaj unovčil vso zgodbo in posnel novo pesem z naslovom Dobili ste me (Got Me Good), v njej pa so vsi prizori iz ruskega škandala. V videu nastopajo imitatorji Hillary Clinton, Ivanke Trump, Donalda Trumpa, Jareda Kushnerja, pa tudi pornoigralke Stormy Daniels, Marka Zuckerberga in celo Kim Jong Una. V vseh prizorih je tudi Agalarov, tudi v enem, v katerem si s Trumpom izmenjata kovčke. In seveda v hotelski sobi z dekleti, ob tem pa besedilo pesmi poje: »Želim si, da bi mi povedal resnico, želim si, da bi bil vsaj iskren.« Za nameček neznana oseba v temni sobi z računalniškimi zasloni nenehno ureja posnetke tako, da na njih Trump izginja, na zaslonu pa utripa napis lažno/resnično. Na splošno se zdi spletni javnosti glasbeni videospot zabaven, predvsem takrat, ko se izkaže, da je človek, ki v temni sobi režira posnetke,Kim Jong Un.