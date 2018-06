Potem ko so na Slovenskih železnicah (SŽ) prejeli zavezujoči ponudbi francoskih državnih železnic (SNCF) in češke logistične korporacije EP Holding (EPH), ki je tudi največji dobavitelj elektrike in energetike za Češko in Slovaško, za dokapitalizacijo SŽ - Tovornega prometa, po najnovejših informacijah obstaja možnost, da bi francoski iz češki železniški velikan oddala skupno ponudbo (joint venture), smo izvedeli neuradno. Sprva so se za dokapitalizacijo tovorne divizije SŽ zanimali še v nemškem logističnem velikanu Hamburg Hafen und Logistik (HHLA), a so se nazadnje umaknili,