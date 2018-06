Odkar so avstrijski investitorji leta 1870 na železniški progi med Mariborom in Vuzenico postavili prehod z zapornicami, se je v majhni hiški v Ljubljanski ulici ustavil čas. Prav, originalne hišice že dolgo ni več, ob progi zdaj stoji montažna, v kateri so elektrika in ogrevanje in radijski sprejemnik in po novem tudi klimatska naprava. Ima tudi čajno kuhinjo s hladilnikom. Pa tudi digitalno uro. A o kakšnem računalniku ali daljinskem upravljanju zapornic ni ne duha ne sluha. Čuvaji na železniškem prehodu Sedmica, kot mu pravijo železničarji, še zmeraj dvigujejo in