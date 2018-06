Dolina Soče od danes do nedelje gosti rekordno število športnic in športnikov. Več kot 1700 tekmovalcev se mudi na letošnjem šestem festivalu Soča Outdoor. Moči merijo na različnih dolžinskih trasah teka v naravi, na tekmovanju v stoječem veslanju na deski, na mini maratonu z gorskimi kolesi, sproščali se bodo ob jogi, plezanju, padalstvu ter drugih zanimivih športih v naravi. Za nameček bodo jutrišnji, zadnji junijski večer nekateri priznani športniki razkrili mnoge še ne slišane zgodbe svojih vse prej kot običajnih športnih podvigov. Ob tekmovalcih organizatorji pričakujejo več kot 3000 obiskovalcev in navijačev.

Udeleženci devetih tekmovanj prihajajo iz desetih držav. »Tujci predstavljajo že več kot 30 odstotkov vseh tekmovalcev in delež se povečuje. Organizatorji festival razumemo tudi kot turistični produkt, saj so v času festivala zasedene skoraj vse prenočitvene zmogljivosti. Seveda obiskovalci radi posežejo tudi po drugih turističnih storitvah doline Soče,« pojasnjuje Jan Klavora, vodja festivala. Organizatorji se zavedajo, da je njihov najpomembnejši festivalski partner narava in da morajo z njo sodelovati ne glede na vreme ter skrbeti, da bomo v njenih lepotah uživali še naprej. »Premikamo meje razumevanja športov na prostem in hkrati želimo te športnike ozaveščati, da smo organizatorji odgovorni pri športih v naravi,« pravi Klavora. Festival bo v prihodnjem letu kandidiral za dogodek brez smeti (zero waste).

Vodja tekmovalnega dela festivala Peter Dakskobler dodaja, da so še posebej ponosni, ker letos s festivalom dolini Soče tudi nekaj vračajo. »Okoli Tolmina smo skupaj s partnerjem Continental Slovenija in lokalno skupnostjo uredili in označili tekaško pot Tolminka tek, ki bo 365 dni v letu na voljo domačinom in obiskovalcem,« pojasnjuje in zagotavlja, da med letom ne bodo pozabili na vzdrževanje poti. no