Facebook je pred petimi meseci, podobno kot številna druga družbena omrežja, prepovedal oglaševanje vseh kriptovalut. Sedaj so to prepoved zrahljali.

Če bodo želela prikazovati oglas, bodo podjetja pri Facebooku še vedno morala pridobiti predhodno odobritev. Med drugim bodo morali dokazati, da imajo ustrezne licence ali da se z njihovimi kriptovalutami trguje na organizirani kriptoborzi.

»V luči teh omejitev oglaševanje ne bo omogočeno vsakemu, ki bi to želel,« je v izjavi poudaril direktor produktnega menedžmenta pri Facebooku Rob Leathern. »Spremljali bomo odziv, preverili delovanje te politike in še naprej preučevali to tehnologijo, tako da lahko, če bo potrebno, uvedemo popravke,« je dodal.