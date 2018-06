Vlado sestavlja deset članov Babiševe stranke Ano in pet socialdemokratov. Ano, ki je kampanjo utemeljila na boju proti korupciji, je na volitvah oktobra lani zasedla 78 sedežev v 200-članskem parlamentu, a Babiš se je mučil s sestavljanjem kabineta. V začetku meseca mu je končno uspelo doseči dogovor s ČSSD, ki ima 15 sedežev.

Večino v parlamentu naj bi vladi zagotovili komunisti (KSČM) s 15 sedeži v parlamentu, v zameno za položaje v velikih državnih podjetjih. KSČM bo sicer po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA konec tedna sprejela dokončno odločitev o podpori, a na Češkem pričakujejo pozitiven odgovor in posledično zaupnico novemu kabinetu. O njem bo parlament predvidoma glasoval 11. julija. A pri tem bi lahko vladi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še vedno spodletelo.

S podporo novi vladi bi sicer jasno proruski komunisti prvič po padcu komunizma leta 1989 dobili vpliv na vlado, čeprav le neformalen.

Predsednik zavrnil kandidata za zunanjega ministra

Socialdemokrati so medtem nezadovoljni, ker so se morali odpovedati svojemu kandidatu za zunanjega ministra, evropskemu poslancu Miroslavu Pocheju, čeprav ga je Babiš uradno imenoval na položaj.

Imenovanje je zavrnil Zeman, ki Pocheju očita preohlapno stališče do migracij. Mediji pa navajajo, da gre predvsem za to, da je Poche na nedavnih predsedniških volitvah uradno podprl Zemanovega protikandidata Jiri Drahosa. Pišejo tudi, da bo Poche v vsakem primeru dobil visok položaj na zunanjem ministrstvu - kot namestnik ali svetovalec ministra. To funkcijo bo sicer začasno opravljal vodja ČSSD in novi notranji minister Jan Hamček, ki je tudi namestnik premierja.

Poslovnež Babiš je na slovesni prisegi danes poudaril, da se bo njegova vlada borila za varnost državljanov, predvsem pred nezakonitimi migracijami, in zaščito čeških interesov v Evropi. »Naša vlada se bo borila tudi proti korupciji, odpadkom in birokraciji,« je dodal po AFP.

S potrditvijo nove vlade v parlamentu se bo končal dolgotrajen povolilni proces. Babiš, ki se otepa očitkov, da je bil v komunizmu agent tajne policije, bremeni pa ga tudi ovadba zaradi domnevnih poneverb, je imel težave pri iskanju koalicijskih partnerjev. Prvo vlado v sestavi Ano in neodvisnih strokovnjakov je oblikoval že januarja, a ni dobila zadostne podpore v parlamentu. Je pa ta vlada odtlej opravljala tekoče posle.