Babiševa liberalna, populistična stranka Ano, ki v parlamentu zaseda 78 sedežev, naj bi koalicijo oblikovala s socialdemokrati (ČSSD), ki imajo 15 poslancev. Pri tem naj bi se za potrebno podporo zanašali še na komunistično stranko (KSČM) in njenih 15 poslancev.

Potem ko Babiš januarja v parlamentu ni prejel zaupnice za svojo manjšinsko vlado, naj bi mu sedaj to omogočili prav komunisti. A nad tovrstno vlogo, ki bi jo v vladi prvič po padcu komunističnega režima leta 1989 odigrali komunisti, številni Čehi niso navdušeni.

Samo v Pragi se je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zbralo okrog 10.000 nasprotnikov te odločitve, podobni protesti pa so potekali še v približno 200 mestih in vaseh v državi.

»Zeman in Babiš, ta država ni vajina!«, »Ustavite komunistično kriminalno ideologijo!«, »Nič več komunizma!«, so bili le nekateri izmed napisov na transparentih, ki so jih nosili protestniki v Pragi. Mahali so tudi s portreti približno 4500 žrtev režima pred letoma 1989.