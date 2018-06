Izteka se rok za dokončanje Gosposvetske ceste

V soboto se izteče rok za dokončanje prenove Gosposvetske ceste in dela Dalmatinove ulice. Ali bo gradbenim delavcem KPL in Hidrotehnika uspelo prenovo končati v roku, ki je bil predviden konec marca, smo preverjali na Mestni občini Ljubljana, vendar njihovih odgovorov včeraj nismo prejeli. Gradbeni delavci so včeraj na delu Gosposvetske ceste asfaltirali vozne površine, pred evangeličansko cerkvijo so postavljali tlakovce, ki bodo tvorili neke vrste trg in nameščali korita, v katera bodo nasadili črne gabre. Ko bo prenova končana, bo Gosposvetsko cesto krasil obojestranski drevored črnih gabrov, ki jih bo kar 58.