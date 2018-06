Tožbo je vložil pred tremi tedni v ameriški zvezni državi Florida, vsebinske podrobnosti pa so že dosegljive na spletu. Aldrin toži dva od treh svojih otrok Andrewa in Janice Aldrin ter svojo nekdanjo menedžerko Christino Korp. Želi namreč ponovno vzpostaviti nadzor nad podjetjem Buzz Aldrin Enterprises in neprofitno organizacijo ShareSpace Foundation. Obtoženi so maja namreč zahtevali, da jih država imenuje za Aldrinove pravne skrbnike, saj naj bi bil ta v »kognitivnem upadu«, paranoičen in zmeden ter zato nesposoben skrbeti za svoje posle.

Aldrin po drugi strani trdi, da se želi njegova družina okoristiti z njegovo zapuščino, si prisvojiti njegov denar in premoženje. »Buzz Aldrin meni, da je žalostno, da je bil prisiljen v to situacijo,« je pojasnil njegov odvetnik Robert W. Bauer. »Vendar je to potrebno za zaščito njegove prihodnosti in vizije ameriškega vesoljskega programa,« je dodal.

Sabotirali naj bi njegove romantične odnose in prevzeli nadzor nad vsemi posli

V tožbi je navedeno, da sta Aldrinov sin Andrew in nekdanja menedžerka Korpova prevzela nadzor in dostop do njegove osebne kreditne kartice, bančnih računov, denarja, vloženega v sklade, vesoljskih spominkov in artefaktov, računov na družabnih medijih in vseh elementov osebne znamke Buzz Aldrin. Andrew in Korpova naj bi vzpostavila »de facto« skrbništvo nad Aldrinom brez njegove pritrditve, hčerka Janice pa naj bi sodelovala kot zarotnica in kršiteljica obveze delovanja v skladu z najboljšimi interesi svojega očeta, poroča Gizmodo.

Aldrin trdi, da sta Andrew in Korpova v zadnjih dveh letih z njegovega varčevalnega bančnega računa na njegovo zasebno podjetje in fundacijo prenesla skoraj pol milijona ameriških dolarjev in jih porabila za lastne potrebe. Ob tem naj bi ga žalila in o njemu širila neresnice, rekoč, da trpi za demenco in posledično njegovim besedam ne gre verjeti. V tožbi je navedeno tudi, da sta njegova sin in hčerka poskrbela za to, da se Aldrin ni poročil že četrtič, »namerno« naj bi »spodkopavala« kakršnekoli poskuse romantičnih odnosov, ki bi lahko ogrozili njegovo (njuno) dediščino.

S tožbo želi Aldrin doseči, da se Andrew umakne kot skrbnik premoženja, in da si sam povrne dostop do svojega imetja. Obtoženi svoja dejanja utemeljujejo z besedami, da Aldrin ni sposoben ustrezno skrbeti zase in svoje imetje, medtem ko je profesor na medicinski fakulteti UCLA aprila izvedel psihološko oceno in ugotovil, da je Aldrin »kognitivno nedotaknjen in ohranja vse oblike sposobnosti odločanja«.