Pri poizkušanju zagotavljanja varnosti na cesti so na Japonskem uvedli zakon, ki zahteva, da vse osebe z znaki demence vsako leto obnovijo svoje vozniško dovoljenje. Preventivnega pregleda se je po poročanju tamkajšnje policije udeležilo okoli dva milijona ljudi, od tega jih ima nekaj več kot 57.000 znake demence. Nekaj manj kot 2000 je takšnih, ki so morali svoje vozniško dovoljenje predati, 16.000 pa se je za ta korak odločilo prostovoljno, navaja Guardian.

Čeprav na Japonskem beležijo najmanjše število smrtnih žrtev na cestah, so policisti zelo zaskrbljeni zaradi številnih nesreč, v katerih so udeleženi starejši vozniki. V zadnjem letu se je kar nekaj nesreč zgodilo, ker so vozniki zgrešili stopalko za zaviranje ali nanjo stopili prepozno. Povečano je tudi število voženj po avtocesti v nasprotni smeri in prevoženih prometnih znakov.

Starejši vozniki pogosto krivi za nesreče s smrtnimi izidi

V Guardianu navajajo tri hude prometne nesreče, ki so se zgodile v zadnjega pol leta in so bile zanje krive starejše osebe. V eni izmed njih je 90-letna voznica prevozila rdečo luč in do smrti povozila pešca na prehodu za pešce, še trije ljudje so bili poškodovani. V drugi nesreči je 70-letnica zapeljala v čakalnico bolnišnice in ranila trinajst ljudi. V tretji nesreči, v kateri sta dve osebi umrli, je 83-letna voznica trčila v osebi blizu bolnišnice, pri tem pa sploh ni zavirala.

Japonska je država z najstarejšo populacijo in je najbolj na udaru težav, ki jih povzroča demenca. Po poročanju zdravstvenega ministrstva na Japonskem ima več kot štiri in pol milijona prebivalcev znake demence, število teh pa je v sunkovitem porastu. Do leta 2025 pričakujejo, da bo znake demence kazalo koli 7 milijonov ljudi, kar pomeni vsak peti prebivalec Japonske, starejši od 65 let. Znanstveniki v prihodnjem desetletju napovedujejo podobno krizo tudi v drugih državah, s porastom starosti prebivalstva, dodaja Guardian.