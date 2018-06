Smo za to, da bodo begunci, ki potrebujejo pomoč, korektno obravnavani in bodo dobili ustrezno pomoč, ne bomo pa dopustili valov migrantov, ki bi bili varnostni izziv, ali tega, da bi Slovenija postala migrantski žep, je dejal.

Pojasnil je, da na srečanju v nedeljo evropski voditelji niso sprejemali odločitev, temveč je potekala intenzivna razprava, ki se bo nadaljevala v četrtek in petek na vrhu EU, na katerem pa Cerar še ne pričakuje končnega dogovora. »Bojim se, da bomo šli samo za kak korak dlje, ključni še ne bodo dokončno dogovorjeni,« je dejal.

Glede ideje o oblikovanju platform za izkrcavanje migrantov na robu EU je Cerar dejal, da je to eden od možnih ukrepov, a mora biti v skladu z mednarodnim pravom, zato bi bilo dobro, da bi se v zadevo vključile mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo z begunci.

Janša: Problemi urgentni, stvari pa gredo počasi

Predsednik SDS Janez Janša je glede tega dejal, da se na evropski ravni zdaj predlaga nekatere skupne evropske ukrepe, ki so jih v njegovi stranki predlagali že pred tremi leti. Po njegovi oceni je bistvo problema to, da se ne loči med begunci, torej ljudmi, ki so dejansko pomoči potrebni, in med ekonomsko migracijo, ki zdaj prevladuje. »Predlagali smo predsedniku vlade, ki opravlja tekoče posle, da te ukrepe podpre. Smo pa nekoliko skeptični do hitrosti, s katero se vse to odvija na ravni EU, kjer problemi so urgentni, stvari pa gredo počasi,« je po pogovorih pri Cerarju dejal Janša.

Cerar je pojasnil, da je EU usmerjena v iskanje rešitev glede nadaljnje krepitve nadzora na zunanjih mejah in sodelovanja s tretjimi državami, tako s tistimi, od koder prihajajo migranti, kot s tranzitnimi. Glede slednjih je Cerar posebej izpostavil Zahodni Balkan, zlasti BiH. Znova se odpirajo določene poti, pretok migrantov je večji. »To je nekaj, na kar smo pozorni,« je dejal in opozoril, da gre za ilegalne prehode meje, ki jih organizirajo kriminalne združbe.