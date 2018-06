Na vaji so predstavili tri možne scenarije ukrepanja varnostnih sil v primeru, da na mejo pride večja skupina migrantov in pri tem izbruhnejo nemiri. Med drugim so na prikazu sodelovali vojaški helikopter z najnovejšo tehnologijo snemanja dogajanja na daljavo in več vojaških helikopterjev, s katerimi lahko po potrebi hitro pripeljejo na pomoč dodatne enote iz drugih delov države.

Osrednjo vlogo pri varovanju meje naj bi v prihodnje igrala prav enota Puma, ki naj bi bila v celoti vzpostavljena septembra. »Pomembno je, da položaj ustrezno nadziramo, da se lahko pravočasno odzovemo. Prav zato smo za ime nove enote izbrali mačko, ki lahko zelo hitro skoči, in sicer tja, kjer jo v nekem trenutku najbolj potrebujemo,« je povedal minister za notranje zadeve, ki tako kot minister za obrambo Mario Kunasek prihaja iz vrst svobodnjakov (FPÖ).

Vaja je potekala na t.i. starem mejnem prehodu Šentilj, kjer so avstrijske oblasti v času begunskega vala pred tremi leti postavile obsežen ograjni in registracijski sistem za sprejemanje beguncev. Ta po letu 2016 ni več v uporabi, saj se je po zaprtju t.i. balkanske poti val migrantov ustavil. Zdaj so v središču pozornosti skrivne nezakonite migracije.

Vajo prestavili zaradi dobrih sosedskih odnosov Vaja je bila sprva načrtovana v ponedeljek, ko je bil v Sloveniji dan državnosti, a so jo nato po pozivu iz Ljubljane preložili za en dan. »To za nas ni bil noben problem. To je bilo za Slovence pomembno in iz dobrososedskih odnosov je razumljivo, da smo se odločili za prestavitev,« je povedal Kickl. »Pripravili smo scenarije, ki se lahko zgodijo kjerkoli na naših mejah. Ključno je, da smo pripravljeni in da pokažemo, da varovanje meje zdaj deluje,« je povedal Kickl. »Država, ki ne more učinkovito zaščititi svoje meje, izgubi svojo verodostojnost. Trdno sem odločen, da se dogodki iz leta 2015 nikoli več ne smejo ponoviti in to je sporočilo, ki ga želimo danes poslati,« je dodal. V načrtovanju svojih aktivnosti na področju migracij po njegovih besedah sodelujejo s sosednjimi državami. »Zelo dobro sodelujemo z vsemi sosednjimi državami, tudi Slovenijo. Z vsemi, tudi partnerji na Balkanu, zelo tesno operativno sodelujemo. Partnerje smo povabili k ogledu vaje, da vidijo primere dobrih praks varovanja meje. Vse, kar smo danes pokazali, smo sestavili na podlagi izkušenj iz let 2015 in 2016. To je znanje, ki smo ga pridobili in ga rade volje predamo tudi vsem drugim, katerim bi to lahko koristilo,« je povedal. »Kot pravijo, preventiva je boljša kot kurativa, zato se moramo vedno pripraviti na najhujše, v upanju, da do tega nikoli ne bo prišlo,« je dodal.