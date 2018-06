Begunci na Balkanu: Če te policisti pretepejo sredi gozda, ti nihče ne verjame

V torek, dan pred 20. junijem, svetovnim dnevom beguncev, ni bilo v Sloveniji niti enega novega begunca več. Naslednji dan so jih v azilni dom vendarle pripeljali deset. Za vzorec. Dan kasneje jih je prišlo še šest. To je za državo, ki leži – dobesedno – na begunski poti v Evropo, ekstremna situacija. Še pred dvema tednoma je v Ljubljano prispelo petdeset do sto novih prosilcev na dan. In na severu Bosne in Hercegovine jih je več tisoč, ki skušajo prek Hrvaške in Slovenije nadaljevati pot na zahod. Kaj se je zgodilo v Sloveniji po volitvah?