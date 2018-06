Grafit, narejen s šablono, je naslikan v bližini zasilnega izhoda, skozi katerega je ob terorističnem napadu leta 2015 zbežalo na stotine ljudi. V napadu, ki so ga 13. novembra tega leta izvedli islamistični teroristi med koncertom ameriške skupine Eagles of Death Metal, je bilo ubitih 89 ljudi.

Nekateri po pisanju AFP grafit vidijo kot bridko slovo najslavnejšega grafitarja na svetu od mesta. Banksy je sicer že pred omenjenim grafitom kritiko do ravnanja francoske vlade glede migrantov še jasneje izrazil v grafitu, ki ga je izdelal v bližini nekdanjega sprejemnega centra za begunce, kjer ti prenočujejo na prostem.

Grafit prikazuje temnopolto deklico, ki s sprejem preko črne svastike riše vzorec v rožnati barvi, ob zidu na tleh pa sta njena spalna vreča in plišasti medvedek. Kot še piše AFP, je bil del grafita v nedeljo ponoči prekrit s sprejem modre barve, modra je deloma zakrila svastiko ter dekličino glavo in trup.

Da bi jih zaščitili, so občudovalci dela britanskega umetnika v ponedeljek grafite že začeli prekrivati s pleksi steklom. Banksy sam še ni potrdil, da so grafiti v Parizu njegovo delo. Umetnik, ki skozi svoja dela pogosto izraža močna politična sporočila, sicer doslej v francoski prestolnici še ni ustvarjal.

Največji grafit iz pariške serije je predelani Napoleon

Leta 2015 je slikal grafite v Calaisu, kjer so francoske oblasti porušile improvizirano naselje na obrobju kraja, ki je imenovan tudi džungla. To je nudilo zavetišče na tisoče beguncem in migrantom iz Sirije, Iraka, Afganistana in Pakistana, ki so poskušali doseči Veliko Britanijo.

Največji iz pariške serije grafitov po pisanju AFP prikazuje Napoleona na vzpenjajočem se konju med prečkanjem Alp leta 1800, ko je porazil Avstrijce pri Marengu; Napoleonovo telo in obraz sta zavita v rdečo tkanino.

Grafit v latinski četrti pa prikazuje poslovneža ali politika v suknjiču, ki psu, ki mu je pred tem odžagal prednjo taco, ponuja kost.

Pot britanskega pouličnega umetnika Banksyja se je začela v rodnem Bristolu. S svojim uličnim udejstvovanjem, ki je mešanica pikrega političnega komentiranja, narejenega na vizualno dopadljiv način, je hitro zaslovel na medmrežju, postajal pa je zanimiv tudi za umetniški trg.