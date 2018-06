Kot je povedal Govekar, so v občinski stavbi nameščeni še tisti, ki nimajo sorodnikov ali pa jim zaradi drugih razlogov še ni uspelo najti začasne namestitve.

Požar je po njegovih podatkih izbruhnil nekaj pred tretjo uro v enem izmed lokalov v pritličju stanovanjskega bloka, nato pa se je razširil na ostale lokale in stanovanja. Neposredno zaradi požara je uničenih pet ali šest stanovanj, ostala pa so zadimljena. Škoda po oceni Govekarja ne bo majhna, medtem ko na policiji ocenjujejo, da bo presegla 50.000 evrov.

Zaradi požara so po prvih podatkih policije evakuirali 50 ljudi, Govekar pa pravi, da so jih okoli 150. Mnogi izmed njih so zaradi hitre evakuacije ven odšli zgolj v pižamah, zato so jih oskrbeli z odejami. Po njegovih besedah poškodovanih ni bilo, policija pa navaja, da so zaradi vdihavanja monoksida štirje potrebovali pomoč.

Požar je sicer lokaliziran, na delu pa so že forenziki, ki naj bi bili po besedah Govekarja na objektu nekje do 14. ure.